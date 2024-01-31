«دي إتش جي» تطلق مبيعات 430 وحدة في دبي الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دي اتش جي للعقارات»، مجموعة التطوير العقارية السويسرية، عن عزمها إطلاق عمليات البيع على المخطط لمشروعها السكني الأول بدبي في قرية جميرا الدائرية خلال شهر فبراير المقبل، ويتألف المشروع من 430 وحدة.

وأظهرت تحليلات السوق ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 19% خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 5% في متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام، وفي ضوء هذه التطورات، ستوفر «دي إتش جي للعقارات» خيارات سكنية فاخرة للمستثمرين والمشترين النهائيين، في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو السوق العقاري في دبي بحوالي 15% خلال العام الجاري.

وقال ميلوش آنتيتش، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي للعقارات: «نحن متحمسون للاستفادة من سجلنا الحافل بالنجاحات في أوروبا للمساهمة في تعزيز التقدم في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في دبي. ويستعد المهندسون المعماريون ومديرو الإنشاءات لدينا في سويسرا للعمل عن قرب مع فريقنا في دبي على تطبيق معايير الجودة السويسرية بمشاريعنا».

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