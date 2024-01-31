مؤتمر المكاتب والشركات العائلية في دبي 2 فبراير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد صناديق الثروة السيادية عقد مؤتمر المكاتب والشركات العائلية بدبي في 2 فبراير المقبل في متحف المستقبل بدبي. ويأتي هذا الحدث البارز، والذي تشارك في تنظيمه شركة باتيل العائلية بجيلها الثالث من الولايات المتحدة، تحت شعار «وفرة من أجل المستقبل»، حيث يمثل هذا المؤتمر ملتقى محورياً للثروات العالمية ورواد الابتكار من حول العالم، وهذا ما يتماشى بشكل مثالي مع رؤية دبي المستقبلية.

وقال لاكشمي نارايانان، رئيس مجلس إدارة معهد صناديق الثروة السيادية، إن ما حققته دبي من دمج بين الابتكار والتنوع الثقافي في رؤيتها المستقبلية، إلى جانب التزامها بالاستثمار الأخلاقي، يوفر منصة مميزة لإجراء مناقشات بناءة تتجاوز العقبات التقليدية والحدود المعهودة.

وتبدأ فعاليات مؤتمر فورت دبي 2024 بحفل رسمي للتعارف بين رموز النخبة المالية في العالم. وسيخصص اليوم التالي لعقد المؤتمر في متحف المستقبل. وسيشهد المؤتمر مناقشات متخصصة وتقديم رؤى حول المواضيع المحورية التي تشكل مستقبل الثروة والاستثمار. وفي مساء ذلك اليوم، سيدعى الحضور إلى حفل عشاء في القاعة نفسها، ما سيتيح لجميع الحضور تجربة لا تنسى. ومن المقرر أن يجمع المؤتمر نخبة من 400 شخص تشمل كبار الشخصيات يمثلون أكثر من 44 دولة. ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 100 مكتب وشركة عائلية من كل أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز