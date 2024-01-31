«داماك» ترسي عقداً بقيمة 180 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت داماك العقارية، شركة القنديل للمقاولات ومقرها دولة الإمارات، عقداً بقيمة 180 مليون درهم لتنفيذ أعمال البناء الرئيسية لـ 384 فيلا في مجمع فيرونا، الواقع ضمن مجتمع داماك هيلز 2 الرئيسي، والذي يغطي مساحة 55 مليون قدم مربعة.

وسيضم المجمع الجديد مجموعة من منازل التاون هاوس المستقلة المكونة من 4 غرف نوم. وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: «منذ أن تم إطلاق مجمع فيرونا في النصف الثاني من العام الماضي، ونحن نشهد طلباً قوياً على الفلل ووحدات التاون هاوس في مجتمع داماك هيلز 2. : كما أننا سعداء للنمو المستمر الذي يحققه هذا المجتمع ومواصلة جذبه لشريحة واسعة من المشترين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز