«الساعات والمجوهرات» يكشف عن أكبر قطعة زمرد خام

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وبمشاركة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في الساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والزمرد وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

المعرض الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات بأنواعها وهو أحد أبرز الأحداث النوعية المتخصصة في المنطقة، يقدم لجمهوره في هذه النسخة العديد من التصميمات الحصرية والنادرة من الذهب والمجوهرات، وواحدة من كبرى قطع الزمرد الخام في العالم فيصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات من الزمرد الطبيعي النادر ويتاح للزوار الاطلاع على التفصيلات الكاملة عن هذه القطعة عبر بيانات شهادة المختبر السويسري المختص بإصدار التقارير عن أبرز الأحجار الكريمة النادرة.

جوائز قيمة للزوار

وتصاحب المعرض الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع مجموعة فعاليات ومفاجآت للزوار، تشمل تنظيم مسابقة تصميم المجوهرات العالمية التي يحصل الفائز فيها على 50 قطعة من الذهب، إلى جانب إتاحة الاطلاع على محتويات القسم المخصص لعرض مجموعة هائلة من الزمرد التي تظهر بأحجام ضخمة ومتراكمة بشكل طبيعي في منجمها الصخري الذي تم استخراجها منه.

ويستقبل المعرض الزوار من اليوم وحتى الأحد، من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3 وحتى 10 مساءً، مقدماً لهم إلى جانب أجنحة عرض الساعات والمجوهرات مجموعة من البرامج والأنشطة المتخصصة في حرفة صناعة وتشكيل وتصميم الذهب والمجوهرات، والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واللقاء بخبراء لهم تجاربهم الطويلة التي تلهم المصممين والصاغة وتساعدهم على استكشاف مهاراتهم وتنمية إبداعاتهم في هذا القطاع.

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