16.9 ملياراً قيمة التصرفات العقارية بعجمان 2023

المصدر: عجمان - وام

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كشف التقرير العقاري السنوي لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن تسجيل 11474 تصرفاً عقارياً خلال العام 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 16.9 مليار درهم، وبنمو استثنائي قدّر بـ 43 % مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليارات درهم من إجمالي 8675 عملية تداول، حيث سجلت أعلى مبايعة في «النخيل 2» بـ 136 مليون درهم.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن إمارة عجمان شهدت خلال العام 2023 طفرة اقتصادية شاملة في مختلف القطاعات وبالأخص القطاع العقاري، الذي حقق أرقاماً قياسية تعكس مدى صلابته وتؤكد التزام القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع الحيوي بفضل رؤيتها الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانة عجمان كوجهة استثمارية رائدة عبر توفير بيئة أعمال مرنة ومتكاملة تدعم مختلف شرائح المستثمرين وتقدم لهم كل التسهيلات والأدوات اللازمة لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن 2023 شهد تسجيل 1971 عملية رهن بلغت قيمتها 4.8 مليارات درهم، وتم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 221 مليون درهم في منطقة «الراشدية 1»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه «الزاهية» و «الحليو 2». وتصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».

وعن أكثر القطاعات تداولاً، حل القطاع الشرقي أولاً بقيمة 3.9 مليارات درهم، حيث تم تداول 1667 أرضاً خالية و1269 فيلا، إضافة إلى 4 بنايات و6 محلات.

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