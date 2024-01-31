«أبوظبي للجودة»: إلغاء رسوم التعيين في «تفويض جهات التقييم»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة عمل للإعلان عن إلغاء رسوم التعيين ضمن مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، تضمنت عرضاً حول التحديثات الجديدة في إجراءات المشـــروع في مجالات الفحص المخبري، مثل خدمـــــــــات فحـــــص مواد البناء والتـــــربة والبيـــــــئة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إمارة أبوظبي لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة.

وأطلق مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة في عام 2019، عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبراً تقدم أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.

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