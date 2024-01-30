شراكة بين «الاستثمار» و«إم إس إيه» الصينية للتوسع في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إم إس إيهMSA» الصينية، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير منظومة رأس المال الاستثماري وتأسيس المشاريع في العديد من القطاعات وإنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة.

وقال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن الشراكة تحفيز الابتكار عبر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مثل الخدمات اللوجستية، والتقنية المالية، والتقنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتقنية الروبوتية، والتجارة الإلكترونية وتمكين الشركات السعودية من الانفتاح والحصول على الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، وخاصة من المستثمرين الآسيويين، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال العابرة للحدود في أسواق رأس المال.

وأضاف الفالح، أن التعاون مع «إم إس إيه كابيتال»يؤكد عزم الوزارة على ترسيخ مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية ومركز للتطور التقني ولقد أظهرت «إم إس إيه» قدراً كبيراً من الالتزام بهذا الشأن على مدار السنوات الخمس الماضية ونحن بدورنا ملتزمون بتحقيق أقصى استفادة من هذا التحالف الاستراتيجي لتحقيق تقدم بخطوات كبيرة ومتسارعة في قطاعي التقنية المالية والتقنية عموماً، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي تماشياً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

من جانبها قالت جيني زينج، المؤسس والشريك الإداري لشركة «إم إس إيه كابيتال»: «إن الشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية تُمثّل خطوة مهمة وحاسمة في توسيع نطاق الحضور العالمي للشركة خاصة وأن المشهد الاقتصادي المنتعش في المملكة ورؤيتها التطلعية توفران فرصاً غير مسبوقة لشركات محفظتنا الاستثمارية».

واستثمرت شركة "إم إس إيه أكثر من 45 مليون دولار في 9 شركات عاملة في المملكة ولعبت دوراً بارزاً في تمكين 19 من شركات المحافظ الاستثمارية العالمية من دخول سوق المملكة العربية السعودية، ولديها 3 شركاء تقع مقراتها الرئيسية في الرياض، كما تدير أكثر من 250 شركة محافظ استثمارية عالمية، وتتوقع تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة في المملكة من خلال مذكرة التفاهم.

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