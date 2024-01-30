تقويم دبي لقطاع التجزئة 2024 يحفل بفعاليات مميزة كبرى

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2024 Retail Calendar والذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة للمقيمين والزوار في مختلف أنحاء المدينة.

وتم الإعلان عن أجندة حافلة تشمل 17 مهرجاناً وفعالية للعام الحالي من خلال الفعاليات السنوية المفضلة مثل مهرجان دبي للتسوق، فعالية التجزئة المفضلة على مستوى العالم والذي انطلق في 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024، بالإضافة إلى موسم دبي للموضة ورمضان في دبي والعيد في دبي ومهرجان دبي للمأكولات ومفاجآت صيف دبي والمزيد من الفعاليات في 2024. كما تشمل أجندة قطاع التجزئة الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة الذي اختتمت أخيراً أكبر دورة له حتى الآن، حيث شارك فيها أكثر من 2.4 مليون شخص.

وتشمل الأجندة السنوية لقطاع التجزئة لعام 2024 العديد من التجارب المميزة التي يتم تنظيمها في مختلف الأماكن والوجهات ومراكز التسوق في المدينة بما يتماشى مع طموح دبي لكي تصبح واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل والسياحة على مستوى العالم.

دعم استراتيجية دبي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ينتظرنا عام مليء بالفعاليات والمهرجانات والحملات التي ترتقي بقطاع التجزئة المزدهر في دبي، والذي يسهم في دعم استراتيجية دبي للتنمية المستدامة. وتشهد الحملات التي ننظمها سنوياً إقبالاً كبيراً وتؤدي دوراً أساسياً في الاستراتيجية التي تنفذها دبي لتعزيز السياحة وجذب الزوار».

وأضاف: «تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية لعروض التجزئة والأزياء والترفيه، وسنواصل العمل على تحسين تجربة الزوار والتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية والجهات الراعية من أجل تنظيم المهرجانات والتجارب المميزة على مدار العام. كما يعد تقويم المهرجانات والفعاليات وسيلة لإضفاء الحيوية على الاحتفالات الثقافية في البيع بالتجزئة وفن الطهي والعديد من التجارب الأخرى في وجهات على مستوى المدينة - مما يساهم في مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأردف: «تتماشى مبادرة تقويم التجزئة مع أهداف»أجندة دبي الاقتصادية D33«المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية. وهذه الجهود هي التي تواصل وضع دبي على الخريطة، حيث نحتفل بإنجازاتها مثل حصولها على المرتبة الأولى في تصنيف الوجهة العالمية على موقع Tripadvisor للعام الثالث على التوالي».

أجندة الفعاليات

وتشمل أجندة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2024 المهرجانات والفعاليات التالية:

● مهرجان دبي للتسوق (8 ديسمبر 2023 - 14 يناير 2024): يوفر مهرجان دبي للتسوق، فعالية التجزئة المفضلة على مستوى العالم، العديد من عروض التجزئة والفعاليات الترفيهية والجوائز المذهلة. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مواعيد الدورة القادمة من مهرجان دبي للتسوق، حيث ستقام الدورة الثلاثون للمهرجان في الفترة من 13 ديسمبر 2024 حتى 19 يناير 2025.

● رأس السنة الصينية (2 فبراير - 11 فبراير 2024): تم تصميم العديد من العروض الترويجية والأنشطة المخصصة للزوار والمقيمين الصينيين للاحتفال ببداية عام التنين وفق التقويم الصيني.

● موسم دبي للموضة - الربيع/الصيف: يسهم موسم الموضة الذي يشهد إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف في تسليط الضوء على أحدث عروض الأزياء وزيادة المبيعات في مختلف أنحاء المدينة من خلال دعم المتاجر الكبرى والعلامات التجارية.

● رمضان وعيد الفطر في دبي (10 مارس - 14 أبريل 2024): يتم الاحتفال بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال العروض الترويجية والفعاليات الروحانية والثقافية في أجواء عائلية مميزة.

● التخفيضات الإلكترونية الكبرى: تعتبر هذه التخفيضات الحصرية عبر الإنترنت أحدث فعالية في أجندة قطاع التجزئة في دبي. وتتواصل الفعالية على مدار ثلاثة أيام وتوفر صفقات لا مثيل لها للمتسوقين عبر الإنترنت سواء كانوا في منازلهم أو أثناء التنقل.

● مهرجان دبي للمأكولات (19 أبريل - 12 مايو 2024): يدعوكم مهرجان دبي للمأكولات في دورته الحادية عشرة لاستكشاف العديد من التجارب والأطباق المميزة في دبي. تذوقوا أشهى المأكولات من مختلف المطابخ العالمية والنكهات الفريدة طوال فترة المهرجان.

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى (مايو): لا تفوتوا فرصة التسوق من العلامات التجارية الكبيرة ومتاجر التجزئة التي توفر خصومات مذهلة تصل إلى 90 % على مدار ثلاثة أيام في مراكز ووجهات التسوق في جميع أنحاء دبي. ويتم الإعلان عن المواعيد والعروض قبل أيام قليلة من الفعالية.

● عيد الأضحى في دبي (17 يونيو - 23 يوليو 2024): تحتفي دبي بعيد الأضحى من خلال العديد من الصفقات والفعاليات المميزة في جو عائلي مفعم بالتقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة.

● مفاجآت صيف دبي (28 يونيو - 1 سبتمبر 2024): سيشهد مهرجان «مفاجآت صيف دبي» موسماً من الفعاليات الممتعة والعروض الترويجية والترفيهية العائلية بما فيها فعالية «عالم مدهش» بالإضافة إلى العروض المميزة والسحوبات الكبرى التي توفر للمتسوقين تجارب ممتعة على مدار الصيف في دبي.

● العودة إلى المدراس (5 أغسطس - 29 أغسطس): يوفر موسم العودة إلى المدراس خلال مفاجآت صيف دبي، عروضاً مذهلة للأطفال في العديد من المتاجر وتشمل صفقات على المنتجات التي يحتاجها الأهل والأطفال للاستعداد لبداية العام الدراسي.

● التخفيضات النهائية خلال مفاجآت صيف دبي: يُختتم مفاجآت صيف دبي بتخفيضات لا مثيل لها على العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة في دبي. كما يحظى المتسوقون بفرصة الفوز بجوائز قيمة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة.

● موسم دبي للموضة - تشكيلة الخريف/الشتاء: تعرّفوا على أحدث صيحات الموضة مع قدوم فصل الشتاء من خلال إطلاق تشكيلة الخريف/الشتاء الجديدة، حيث ترحب المدينة بطقس الشتاء مع عروض تسوق خاصة بالموسم.

● مهرجان دبي للمفروشات 11 أكتوبر – 27 أكتوبر 2024): يهدف المهرجان إلى دعم قطاع المفروشات والتصميم الداخلي في دبي، ويتيح للمصممين عرض منتجاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال. استمتعوا بأفضل العروض على الأثاث والأدوات والأجهزة المنزلية في جميع أنحاء المدينة.

● مهرجان الأضواء «ديوالي» (25 أكتوبر - 7 نوفمبر 2024): يحتفل المقيمون من الهند ومن جميع أنحاء العالم في دبي بمهرجان الأضواء الذي يشهد تنظيم العروض الموسيقية والحفلات وفعاليات الطعام وعروض «ديوالي» الترويجية وعروض الألعاب النارية المذهلة.

● تحدي دبي للياقة (26 أكتوبر - 24 نوفمبر 2024): فرصةٌ للحفاظ على لياقتكم وتعزيز نشاطكم من خلال الدورة الحالية من تحدي دبي للياقة، حيث ندعو سكان المدينة وزوارها لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً في فعالية تم تصميمها لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال أنشطة اللياقة البدنية وجودة الحياة.

● عيد الاتحاد لدولة الإمارات: تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد والنمو الكبير الذي تشهده البلاد من خلال العديد من التخفيضات الكبرى وتنظيم عروض الألعاب النارية والفعاليات في جميع أنحاء دبي احتفالاً بدولة الإمارات وشعبها.

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