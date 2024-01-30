«دبي لصناعات الطيران» توقع مذكرة تفاهم مع «أنسيت» لتدريب الطيارين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أنسيت لتدريب الطيران»، المشغل العالمي لمراكز تدريب محاكاة الطيارين والتي تتخذ من أستراليا مقراً لها. وستسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي رائد لخدمات الطيران وتقوية العلاقات بين الشركتين من خلال دعم قواعد عملاء كل منهما وتعزيز التعاون المتبادل.

يذكر أن «أنسيت لتدريب الطيران» افتتحت أخيراً منشأة تدريب حديثة ضمن مشروع محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب، على بعد خمس دقائق بالسيارة من مطار دبي وورلد سنترال، حيث تقدم تدريبات عالمية المستوى للطيارين وأطقم الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها عبر جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR 72-600 المعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. ومن المتوقع أن تضيف الشركة قدرات تدريبية على طائرات إيرباص A320 إلى هذه المنشأة.

وتعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أكبر عشر شركات تأجير للطائرات على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولاً يضم 500 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، ويشمل ذلك 67 طائرة من طراز ATR 72-600، و 168 طائرة من عائلة إيرباص A320. ومن مقرها الرئيسي في دبي، تمتلك «دبي لصناعات الطيران» خبرة تزيد على ثلاثة عقود في مجال التأجير مع القدرة على توفير حلول مخصصة وشاملة لشركات الطيران لتلبية متطلبات أساطيلها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نحن متحمسون للإعلان عن هذا التعاون مع أنسيت لتدريب الطيران التي ستوفر لعملائنا من شركات الطيران بنية تحتية متطورة لتدريب الطيارين على طائرات ATR 72-600 وإيرباص A320 في مركز التدريب الجديد التابع لشركة أنسيت في دبي. وكلنا ثقة بأن شبكة عملاء دبي لصناعات الطيران العالمية وشبكة مراكز التدريب الدولية التابعة لشركة أنسيت ستوفر لكلا الشركتين فرصة مهمة لتعزيز منتجاتهما للعملاء الحاليين والمستقبليين».

وقال مارك ديلاني، الرئيس التنفيذي لشركة أنسيت لتدريب الطيران: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة دبي لصناعات الطيران، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة توسعنا عالمياً. إن مركز التدريب المتقدم الجديد التابع لنا في مشروع محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب، يعكس تفانينا في تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى في مجال الطيران، حيث يتضمن جهاز محاكاة ATR 72-600 المتطور والمعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، إلى جانب قدرات التدريب على طائرات إيرباص A320 التي سيتم تقديمها لاحقاً. ويوفر هذا التعاون فرصة استراتيجية مهمة لدعم عملاء دبي لصناعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها، وتعزيز مكانة دبي كلاعب رئيسي في خدمات الطيران العالمية».

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