«كيزاد» تستثمر 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن بدء تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمرافق التخزين بنسبة 43%.

واستجابة للطلب القوي على مرافق التخزين وغيرها من المرافق الجاهزة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية بإمارة أبوظبي، بدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع والذي تضمن تطوير أراضٍ قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97,500 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة (أ) و (ب))، وبمساحة تزيد على 153 ألف متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3 (كيزاد مصفح).

وكانت مجموعة كيزاد قد استكملت بالفعل تطوير أكثر من 270 ألف متر مربع من مساحات المستودعات الإضافية منذ الربع الثالث من عام 2022، وشهدت نفس الفترة نمواً ملحوظاً في عقود إيجار المستودعات بنسبة 66%.

وتشمل هذه المشاريع تطوير مرافق جاهزة تضم مستودعات للخدمات اللوجستية والتوزيع، ومرافق للتخزين المبرد، ووحدات للصناعات الخفيفة، ومعارض بمساحات ومواصفات متنوعة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "شهد الطلب على مستودعات التخزين ووحدات الصناعات الخفيفة في جميع القطاعات بمجموعة كيزاد زيادة مطردة، بفضل النهج الذي تبنيناه لتعزيز مواطن القوة في منظومة أعمالنا ومناطقنا الاقتصادية. وإننا ماضون في تطوير المزيد من المرافق الجاهزة وفق نظام "التوصيل والتشغيل" لتلبية تطلعات متعاملينا الراغبين في تأسيس مشاريعهم وتشغيلها في فترة وجيزة وبتكلفة تنافسية والاستفادة من موقع كيزاد الاستراتيجي وارتباطها المباشر بالأسواق العالمية لتوسيع نطاق وصولهم إلى أسواق ومتعاملين جدد في المنطقة."

وأضاف: "رسخت إمارة أبوظبي مكانتها كبيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وجودة معيشة، ما عزز ثقة المستثمرين في قوة واستقرار اقتصادها وشجعهم لنقل أعمالهم إلى المنطقة."

جدير بالذكر أن مساحات المرافق الصناعية واللوجستية الجاهزة في مجموعة كيزاد حتى الربع الثالث من عام 2022 كانت قد بلغت 587 ألف متر مربع، من ضمنها 93 ألف متر مربع مخصصة لمرافق التخزين المبرد.

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