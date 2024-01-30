«إمباور» توقع اتفاقية لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية تعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الذي اختتم أعماله في مدينة شيكاغو الأمريكية لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق من خلال إجراء دراسات بحثية علمية مختلفة ومتطورة ومبتكرة كجزء من التزام الطرفين تعزيز قطاع تبريد المناطق والارتقاء بالصناعة إلى مستويات غير مسبوقة ووضع الخطط الكفيلة لابتكار الجيل الثالث من محطات تبريد المناطق. وتهدف الدراسة البحثية إلى دفع التقدم العلمي الذي سيشكل مستقبل أنظمة تبريد المناطق.

ويعد مشروع تطوير محطات الجيل الثالث أحد أهم مخرجات خارطة طريق الاستراتيجية للمؤسسة التي تهدف لتعزيز الريادة العالمية للمؤسسة وللإمارات في مجال تبريد المناطق وتنفيذ بنية تحتية متكاملة ومتطورة وأفكار وحلول مستدامة وخطط مستقبلية تساعد صناع القرار على رسم سياساتهم الخاصة بهذا القطاع من أجل الوصول إلى مدن ذكية ومستدامة.

الجيل القادم

وذكرت «إمباور» أن الدراسة البحثية تهدف إلى دراسة وتحليل الاتجاهات والتطورات الناشئة لتحديد الجيل القادم من تكنولوجيا تبريد المناطق، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من أنظمة تبريد المناطق التقليدية من الجيل الأول والثاني إلى نموذج الجيل الثالث المبتكر، حيث ستركز البحوث بشكل كبير على المكاسب البيئية وزيادة الكفاءة وإدارة الطاقة بما يدعم الجهود الأممية لحماية المناخ وتعزيز الاستدامة من خلال طرح حلول تبريد نظيفة ومستدامة صديقة البيئة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن الاتفاقية الجديدة تمثل أحد أركان هوية المؤسسة وقيمها المستمدة من روح دبي، وسعيها الدائم لتوظيف البحث العلمي لبلوغ الأهداف الاقتصادية والتنموية لخدمة المجتمعات الإنسانية والذي يعكس الأسس والمبادئ التي بنيت عليها المؤسسة.

وتأتي اتفاقية التعاون والشراكة من حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات العالمية المرموقة، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي الرصين والجاد في مجال تبريد المناطق وابتكار طرق جديدة بالكامل للتبريد تمكننا من استخدام الطاقة وتخزينها ونقلها حرارياً والحصول عبرها على التبريد المطلوب دون الحاجة إلى تحويلها إلى كهرباء.

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