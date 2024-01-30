فوز مزدوج لـ«الأحواض الجافة العالمية» في جوائز «شيب تك» 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت الأحواض الجافة العالمية فوزاً مزدوجاً من جوائز «شيب تك» لعام 2024، بحصولها على جائزتي؛ «أفضل ساحة لإصلاح السفن للعام»، و«أفضل مبادرة للصحة والسلامة والبيئة»، وتؤكد هاتان الجائزتان مكانة الأحواض الجافة العالمية الرائدة في هذا القطاع على المستوى الدولي.

وخلال الحفل، الذي أقيم في فندق جي دبليو ماريوت مارينا دبي، تسلم الجائزتين فريق الأحواض الجافة العالمية، ممثلاً بالدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة؛ وشريرانغ كولاسكار، نائب الرئيس الأول للشؤون المالية؛ وصالح البلوشي، نائب الرئيس للصحة والسلامة والبيئة، ومحفوظة مكي، مدير أول لتطوير المواهب وإدارة الأداء.

وحازت الأحواض الجافة العالمية جائزة «أفضل ساحة لإصلاح السفن لهذا العام» نتيجة للإنجازات الاستثنائية، التي حققتها طوال عام 2023، حيث نجحت الشركة في إدارة مهمة معقدة لإرساء ست سفن في وقت واحد ضمن حوض واحد، مما يمثل إنجازاً تاريخياً يظهر كفاءة الشركة وقدرتها على الاستفادة من المساحة، كما أكدت الشركة براعتها التقنية الفائقة بإنجاز تركيب 275 مشروعاً لأنظمة معالجة مياه التوازن (الصابورة) والتزامها بالاستدامة البيئية في العمليات البحرية.

ويعد نجاحها في تحويل سفينتين للغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي وعمليات التجديد الشامل لسفينة الإنتاج والتخزين والتفرغ العائمة «فايرنزي»، والتي سجلت خلالها ستة ملايين ساعة عمل آمنة بدون إصابات، تأكيداً على حرص الأحواض الجافة العالمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الهندسة البحرية.

وكرمت جائزة «أفضل مبادرة للصحة والسلامة والبيئة» النهج الرائد، الذي تتبعه الأحواض الجافة العالمية في تثقيف موظفيها حول معايير الصحة والسلامة والبيئة؛ حيث حققت الشركة إنجازاً مبتكراً في ممارسات التدريب والسلامة عبر تطبيق التقنيات المتطورة؛ مثل تدريبات الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الإلكتروني، والسلاسل التعليمية القصيرة، والتعلم عبر الهاتف المحمول.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «نحن فخورون بفوزنا المستحق بهاتين الجائزتين المرموقتين، حيث يؤكد هذا الإنجاز التزام فريقنا بالتميز، ويظهر العمل الجاد والتفاني الذي يبذله الجميع في الأحواض الجافة العالمية لتقديم خدمات عالمية متميزة، وإرساء معايير جديدة في القطاع البحري، كما يعكس هذا الإنجاز مرونتنا في العمل، ويعزز سمعة الأحواض الجافة العالمية كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز