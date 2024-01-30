2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.7 مليار درهم مع 684 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 483.87 مليون درهم و634 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 122.31 مليون درهم في الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 53.61 مليون درهم في سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30.44 مليون درهم في الحبية الرابعة.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 18 مبايعة بقيمة 47.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 65.99 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.95 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم في الوصل كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 44.49 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 43.5 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 74 مبايعة بقيمة 135.12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 69.82 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 86.18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 378.9 مليون درهم منها 27 رهونات أراض بقيمة 150.74 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 228.16 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 60.9 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 56.12 مليون درهم وتم تسجيل 33 هبة بقيمة 452.71 مليون درهم أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم.

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