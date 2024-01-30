«المشرق» يقفز بأرباحه 130 % إلى 8.6 مليارات درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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قفز صافي أرباح بنك المشرق 130% على أساس سنوي خلال 2023، إلى 8.6 مليارات درهم مواصلاً المضي وفق مسار من النمو المستدام والقوي ووصلت ربحية السهم 42.82 درهماً.

وارتفع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي بدعم الزيادة الكبيرة في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 69% كنتيجة لعدة محركات رئيسية، وهي نمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

وارتفع الدخل من غير الفوائد 13% على أساس سنوي، إلى 3.1 مليارات درهم لعام 2023. وحقق البنك 31.4% نمواً إيجابياً في معدل المصروفات إلى الإيرادات في 2023، مع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل 8% على أساس سنوي.

وشهدت الأرباح التشغيلية نمواً كبيراً لتقفز من 4.4 مليارات درهم إلى 7.5 مليارات في 2023، بزيادة 70% عن 2022. وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى مستوى قياسي مسجلاً 34.3% في 2023، وهو ضعف ما تم تسجيله عام 2022، في حين انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 30.9%.

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