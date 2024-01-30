1.8 مليار أرباحاً قياسية لـ«رأس الخيمة الوطني»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية 2023 لتصل إلى 1.8 مليار درهم قبل خصم الضرائب بزيادة 54.6% عن العام السابق.

وجاءت الأرباح التاريخية مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليارات درهم بزيادة سنوية 34%، وإيراد رسوم قوي 1.1 مليار درهم بزيادة 17.8%. وارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 42.0 مليار درهم بنمو 10.1% على أساس سنوي.

وارتفعت ودائع العملاء 12.3% وقفزت العائدات التشغيلية 29.7% على أساس سنوي، لعام 2023 مدعومة بهامش فائدة صافٍ 4.9%. وأدى الاستخدام القوي للقنوات الرقمية وكفاءات التشغيل إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36.4% مقابل 42.3% في 2022.

وتم تحقيق عائدات قوية للمساهمين مع نسبة 18.4% من العائدات على الأسهم و2.6% عائدات على الأصول للسنة المالية 2023، مع الحفاظ على سيولة عالية ورأس مال جيد. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.8% مقابل 16.4% في 31 ديسمبر 2022 واستمر ووضع السيولة القوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز