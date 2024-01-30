الإمارات وجهة العالم خلال شهر فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

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تتحول الإمارات خلال شهر فبراير المقبل إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي، عبر استضافة مجموعة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الكبرى، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتعد الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ما يبرز جلياً طوال شهر فبراير 2024، إذ تستضيف الدولة سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

• القمة العالمية للحكومات: تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير فعاليات الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات، التي تقام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

• المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية: تستضيف أبوظبي فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، التي تقام في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس، بحضور وزراء وممثلين بارزين من 164 دولة، وتكتلاً جمركياً هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.

• حوار الحضارات والتسامح: ينظم مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح على مدار يومي 20 و21 فبراير المقبل، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة، ويستقطب الحدث أكثر من 50 متحدثاً و2000 مشارك من داخل الدولة.

• المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي: تركز الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي تستضيفها أبوظبي من 6 إلى 8 فبراير المقبل، على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام، عبر مناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة، لتحفيز وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• «إنفستوبيا»: تشهد العاصمة أبوظبي انعقاد أعمال النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا» بين 28 حتى 29 فبراير المقبل، تحت عنوان «الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد»، ويشارك في الحدث مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي قرار ورواد أعمال.

• كأس العالم لكرة القدم الشاطئية: تستضيف دبي النسخة «12» من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل، بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم.

• «جلفود 2024»: تنطلق في دبي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير المقبل، الدورة الـ 29 من «معرض جلفود 2024»، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم لرسم الملامح المستقبلية للقطاع، الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

• مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية: تنعقد أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، حشداً من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين من القطاعات والمجالات المختلفة حول العالم

• «ستيب»: تحتضن دبي فعاليات الدورة الـ 12 من مؤتمر «ستيب Step Conference»، المتخصص في مجال التكنولوجيا يومي 21 و22 فبراير المقبل، بمشاركة 500 شركة ناشئة، ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عما يزيد على 150 شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تقدر قيمتها بمبلغ 8.2 مليارات دولار، وسيشهد الحدث مشاركة 8 آلاف من الحضور من أنحاء العالم كافة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

• «عربية السيدات»: تستعد الشارقة لاحتضان الدورة السابعة من الحدث العربي الأهم على صعيد رياضة المرأة «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات»، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 حتى 12 فبراير.

• «الشارقة لريادة الأعمال»: ينظم «مركز الشارقة لريادة الأعمال»(شراع) بمقره في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، يومي 3 و4 فبراير، أعمال النسخة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة.

• «ترابط وتواصل»: يفتتح مهرجان فن رأس الخيمة 2024، برنامج فعالياته في قرية الجزيرة الحمراء التراثية يوم الجمعة 2 فبراير، ويتركز برنامج المهرجان لهذا العام - حول موضوع «الحركة»، وسيوفر تجربة ثقافية غامرة تجمع بين التراث والحداثة، من خلال عروض منظمة لأكثر من مئة فنان، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التجارب التعليمية الملهمة والمناقشات العامة والعروض الحية.

• «قمة العرب للطيران»: تستضيف رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير فعاليات الدورة الحادية عشرة من «قمة العرب للطيران»، وتجمع القمة التي تنعقد تحت شعار «استشراف مستقبل السفر» نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً.

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