«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 932 شكوى للمستهلكين في 2023 بنسبة رضا 96 %

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن معالجة جميع الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2023، البالغ عددها 932 شكوى. وتنوعت الشكاوى بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية، وذلك في إطار تعزيز ثقة المستهلكين بممارسة الأعمال برأس الخيمة.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن شكاوى الضمانات حلت في المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، إذ بلغت 463 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 279 شكوى، ثم شكاوى العقود 190 شكوى.

وأوضح أن قسم الحماية التجارية عالج 896 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، ومعالجة 102 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 36 شكوى لدائرة المحاكم، لتعذر الصلح بين الأطراف. وتمكن القسم من كسب 96 % من رضا مقدمي الشكاوى، تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية.

وأشار إلى أن القسم ينفذ على مدار العام، الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المؤسسات والمدارس والعائلات والأسواق، لتجنب الوقوع في الغش التجاري، ما نتج عنه استفادة 1238 مُستَهدَفاً من الفئات المذكورة، والتي تضمنت 1099 طالباً وطالبة، بمبادرة تسوق بذكاء، و42 مستهلكاً ضمن مبادرة لنحذر، و54 متجراً تجارياً في مبادرة خلك حريص، و12 من العائلات ضمن مبادرة انتبه وتسوق بأمان، و31 مستثمراً من خلال مبادرة احمِ منتجاتك من التقليد.

ودعا بن عليون، المستهلكين للتعاون مع الدائرة، وتضافر جهود كافة الأطراف، بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة.

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