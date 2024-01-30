«نواتوم» تطلق شركة لوجستية إقليمية تحت مظلة «موانئ أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن قيام شركة «نواتوم»، التي تقود القطاع اللوجستي في المجموعة، بإطلاق شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط» لتكون العلامة التجارية الإقليمية الجديدة للشركة، والتي ستعزز من خلالها الالتزام بتقديم الخدمات اللوجستية في سوق الشرق الأوسط.

أسطول حديث

ووفقاً لذلك، ستتولى العلامة التجارية الجديدة مهام شركة «ميكو للخدمات اللوجستية»، والتي قدمت على مدار أكثر من أربعة عقود خدمات متميزة للسوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي، وكانت ذراع شحن البضائع للقطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي منذ الاستحواذ عليها في عام 2020. وقد قدمت «ميكو» خدماتها لقطاعات أعمال متعددة مستفيدة من أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 400 مركبة، مع تمتعها بعلاقات قوية مع الجهات الرائدة في مجال الموارد الطبيعية في أبوظبي، حيث دعمت أكثر من 80% من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات.

محفظة متكاملة

ومع اندماج «ميكو» مع شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط»، سيستمر المتعاملون وأصحاب العلاقة الإقليميون في الاستفادة من المستوى الفائق نفسه من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ما تتميز به شركة «نواتوم» من عمليات واسعة النطاق، ومرونة كبيرة في الخدمات، و60 عاماً من الخبرة، ومحفظة عالمية متكاملة تشمل تشغيل المحطات وخدمات الشحن البحري والأعمال اللوجستية. علاوة على ذلك، سيستفيد المتعاملون من شبكة «نواتوم» العالمية والتي تضم 16 محطة و143 مكتباً دولياً، وحضور في 67 ميناء، وفريقاً يضم أكثر من 4.200 خبير ومتخصص يعملون في 27 دولة وعبر جميع الأسواق العالمية والممرات التجارية الرئيسية.

وقال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، بمجموعة موانئ أبوظبي: «بعد نجاحنا في دمج «نواتوم» ضمن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نسعد بالإعلان عن إطلاق «نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط»، لنؤسس علامة تجارية تعكس التزامنا بالتميز في تقديم خدماتنا للمنطقة ».

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