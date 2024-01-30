«إكسبو الشارقة» يختتم مشاركة ناجحة في معرض تكنولوجيا التعليم بلندن

المصدر: الشارقة – البيان

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اختتم مركز إكسبو الشارقة مشاركة ناجحة في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في بريطانيا «BETT»، الذي أقيم في العاصمة لندن، على مدى 3 أيام، من 24 حتى 26 يناير الجاري، وعرض خلاله المركز المشارك ضمن جناح هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تجربته في مجال تنظيم واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات التعليمية، وغيرها من المعارض المتخصصة، التي تعكس خبرة إكسبو الشارقة في تنويع صناعة المعارض.

واستعرض وفد المركز، الذي ضم سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، وجوراف جادكاري مدير معارض التعليم في المركز، الدور الذي يلعبه إكسبو الشارقة في مجال تعزيز مساهمة المعارض المتخصصة في نمو القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ومن بينها معارض التعليم، التي يمتلك المركز خبرة واسعة في مجال تطويرها وتنظيمها على المستويين المحلي والدولي، ومن أبرزها معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه إكسبو الشارقة سنوياً، ويُعتبر من أهم الأحداث المتخصصة في التعليم العالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب آلاف الزائرين، ويحظى بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية، وأعرق الجامعات المحلية والعالمية. ويعد «BETT» منصة عالمية، تضم الشركات والخبراء والمبتكرين في مجال تكنولوجيا التعليم.

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