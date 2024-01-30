سوق أبوظبي العالمي يطلق مركز المعلومات في «شمس بوتيك مول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي إطلاق مركز المعلومات التابع له في «شمس بوتيك مول»؛ وهو مجمع للتسوق في جزيرة الريم، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المستمر لسوق أبوظبي العالمي على التواصل مع قطاع الأعمال في جزيرة الريم طوال المرحلة الانتقالية الخاصة بتوسيع نطاق السلطة لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) الصادر في أبريل 2023. يشكل مركز المعلومات الخاص بسوق أبوظبي العالمي نقطة تفاعل حيوية، توفر الدعم الشامل وفرص التواصل مع الشركات وتعزيز تجربة العملاء.

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