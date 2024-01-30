سوق دبي يبدأ الأسبوع بمكاسب 1.4 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.17% أو ما يعادل 7.26 نقاط، في أولى جلسات الأسبوع، مسجلاً 4170.59 نقطة، ليربح السوق 1.4 مليار درهم، بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 710.3 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 711.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 8.2%. وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» 1.1%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 1%، و«الأنصاري للخدمات المالية» 0.94%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.55%، و«إعمار للتطوير» 0.44%، و«ديوا» 0.4%.

واستحوذ سهم «دبي الإسلامي» على سيولة جاوزت 46.9 مليون درهم، بما يعادل نسبة 19.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 242.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 41.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 29.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 33.96 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 88.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 54.47 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9550.74 نقطة، متراجعاً بـ0.18%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 227.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 86.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 81.2 مليون درهم، ليغلق عند 2.96 درهم مرتفعاً 1.4%.

وصعد في سوق أبوظبي أسهم الخليج للمشاريع الطبية 7.6%، كيو القابضة 5.8%، وبنك أم القيوين الوطني 5.3%، وبيور هيلث القابضة 4.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 953.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و242.5 مليون درهم في سوق دبي.

كما جرى التداول على نحو 271 مليون سهم عبر تنفيذ 19.4 ألف صفقة في كلا السوقين.

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