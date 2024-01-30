عموميتا «الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» 21 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تناقش عمومية بنك الإمارات دبي الوطني، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 1.2 درهم لكل سهم عادي، وذلك يوم الأربعاء 21 فبراير 2024.

كما تناقش الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. كما تناقش عمومية مصرف الإمارات الإسلامي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك يوم الأربعاء 21 فبراير 2024. كما تناقش الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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