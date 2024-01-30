31.5 مليوناً أرباح «بي إتش إم كابيتال» بنمو 101 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، عن زيادة في صافي أرباحها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2023 بنسبة 101 % لتصل إلى 31.5 مليون درهم مقارنة بـ15.7 مليون درهم تم تسجيلها في عام 2022.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للشركة، حيث حققت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مسجلة 136.7 مليون درهم خلال 2023. وارتفع إجمالي الموجودات لدى الشركة بنسبة 61% لتصل إلى 1.22 مليار درهم خلال العام 2023. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 226.4 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ193.2 مليون درهم في العام 2022 وبنسبة نمو 17%.

وقال الحر محمد السويدي رئيس مجلس إدارة الشركة: «نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، وذلك لما تقدمه من حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية». وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس هذه الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر إيراداتها، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء».

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