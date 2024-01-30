«دبي للاستثمار» تستحوذ على 34.3 % من «جلوبال فيرتيلتي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي عن استثمارها في شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز، المزود لخدمات مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بنسبة 34.3% من رأس مال الشركة.

وكانت شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز (GFP) قد نجحت في تأمين حوالي 60 مليون دولار من تمويل أسهم رأس المال، ما يمنحها الدعم المالي اللازم لتوسيع شبكتها من مراكز الخصوبة وصحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتطلع شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز إلى إنشاء شبكة رائدة لخدمات الخصوبة في المنطقة، وأن تحقق مكانة مميزة كواحدة من أفضل 10 شبكات على مستوى العالم.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: «تشكل عملية الاستثمار في شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز، الاستثمار الاستراتيجي الرابع لشركة دبي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتمثل خطوة جوهرية في إطار استراتيجية التنويع المتواصلة التي تعتمدها المجموعة في محفظتها. ونحن متحمسون لهذه الشراكة مع فريق ملتزم يضم خبراء متمرسين في مجال طب الإخصاب. وتعكس استثماراتنا هذه، إيماننا العميق بالإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد والمجزي للاستثمارات».

وقال مجد أبو زنط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GFP: «ممتنون للدعم السخي من شركة «دبي للاستثمار» وشركائنا المستثمرين الآخرين ونقدر التزامهم المشترك بإنشاء هذه الشبكة الرائدة من مراكز الإخصاب وصحة المرأة، والتي ستساهم في توفير خدمات صحية شاملة عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة. كما أننا نعمل على وضع وإرساء معايير جديدة في مجال الخصوبة وصحة المرأة والأمراض الوراثية من خلال التركيز على الأبحاث الطبية والابتكار».

وستبدأ جلوبال فيرتيلتي بارتنرز في المرحلة الأولى من أعمالها التشغيلية في السعودية، لتقديم خدمات مختلفة للمرضى، بما في ذلك إدخال تقنيات جديدة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، وتحقيق نتائج سريرية استثنائية والمساهمة في خفض تكاليف العلاج. ويجري العمل حالياً على إنشاء أول مركز طبي لـ GFP في الرياض والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وستقوم جلوبال فيرتيلتي بارتنرز ببناء عدد من مراكز الخصوبة وصحة المرأة وشبكة من العيادات الفرعية في جميع أنحاء المملكة والإمارات، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية في هذه المراكز خلال الأشهر المقبلة. كما حددت الشركة سلسلة من عمليات محتملة لاستحواذ مراكز إخصاب رائدة في المنطقة.

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