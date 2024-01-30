«غذاء القابضة» تضاعف إيراداتها في 2023 إلى 4.6 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت غذاء القابضة، العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع والضيافة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية لعام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح تشغيلية بقيمة 254 مليون درهم، وأكدت الشركة نمو الأرباح التشغيلية بقيمة 99 مليون درهم بزيادة 64% على أساس سنوي.

حققت «غذاء» إيرادات قوية بقيمة 4.6 مليارات درهم، مدعومة بأدائها العالي المستدام، وزخم أعمالها المتنامي، وحققت معدل نمو كبيراً بلغ 100 % بالمقارنة مع عام 2022، وبهذا الإنجاز الجديد، نجحت المجموعة بتسجيل نمو في إجمالي الإيرادات للربع التاسع على التوالي.

وقال فلال أمين الرئيس التنفيذي للمجموعة غذاء القابضة: «حققت مجموعة غذاء القابضة نتائج مالية مبهرة مجدداً في عام 2023، وذلك بفضل رؤيتنا الهادفة، والتزامنا الراسخ بالنمو المطرد، واستراتيجيتنا القائمة على دعم وتعزيز أداء علاماتنا التجارية الرائدة، واستكشاف أفضل السبل المبتكرة للارتقاء بأعمالنا». ويجسد ارتفاع إجمالي أصول المجموعة 32 % بالمقارنة مع العام الماضي، وتسجيلها 7.1 مليارات درهم، الأداء المالي القوي لشركة غذاء، وأهمية التوسع الاستراتيجي لعملياتها، والذي يتماشى مع أجندة الأمن الغذائي الوطني.

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