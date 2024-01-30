إنجاز أكثر من 50 % من أعمال تطوير مجمّع «بروج 4» الصناعي

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة بروج بي إل سي؛ شركة البتروكيماويات المتخصصة بتوفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، أمس، عن إنجاز أكثر من 50 % من أعمال بناء وتشييد مشروع «بروج 4»؛ أحد أكبر المشاريع الصناعية بدولة الإمارات.

وخلال جولة ميدانية قام بها مؤخراً معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «بروج»، في موقع المشروع، تفقّد معاليه سير العمل هناك، واطّلع على التقدّم الكبير المحرز في الأعمال الإنشائية، والتي شملت تركيب أكبر مفاعل مزوّد بتقنية Borstar الحديثة في العالم، والذي يُعدّ أول مفاعل من نوعه يتم صنعه في دولة الإمارات.

وسيسهم هذا المشروع، الذي تتولى شركة «بروج» تنفيذه بالنيابة عن مالكيه، «أدنوك» و«بورياليس»، في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو الثلث، كما سيعزز إمكانات مرافق الإنتاج التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية، لتصبح أكبر مجمّع متطوّر للبولي أوليفين عالمياً في موقع واحد.

وسيسهم مجمع «بروج 4» كذلك في رفع الطاقة الإنتاجية لـ «بروج» بمقدار 1.4 مليون طن، ليبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 ملايين طن سنوياً، وهو ما سيعزز قدرة الشركة على المضي قدماً، وبخطوات متسارعة نحو توسيع نطاق مبيعاتها الدولية من حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوّعة.

وتستمر «بروج» في تنفيذ أعمال بناء وتطوير مشروع «بروج 4»، وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية 2025. وستنتقل ملكية هذا المشروع، عقب اكتماله، إلى محفظة شركة «بروج» من المساهمين الرئيسين في الشركة، وهما «أدنوك» و«بورياليس».

زخم كبير

وقال هزيم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات: «يحقق هذا المشروع النوعي زخماً كبيراً على مستوى تعزيز نمو أعمال شركة «بروج»، وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتكمن أهمية هذا المشروع، الذي تجاوزت نسبة إنجاز أعماله أكثر من 50 %، في دوره المحوري، في رفع طاقتنا الإنتاجية، وتطوير إمكانات مرافقنا الصناعية في مدينة الرويس الصناعية في الظنة، لتصبح أكبر مجمّع متطوّر للبولي أوليفين عالمياً في موقع واحد، إضافةً إلى مساهمته المهمة في تعزيز قدرتنا على إيجاد حلول مبتكرة، وتحقيق قيمة كبيرة للعملاء في الأسواق عالية النمو التي ننشط بها.

وكونه أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات، فإنه يحقق بالفعل مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال منح عقود كبيرة لشركات محلية، بجانب استهدافه تحقيق تقييم مرتفع ضمن مؤشر برنامج القيمة الوطنية المضافة.

وقال سلطان زيد الشحي، مدير مشروع «بروج 4»: تواصل «بروج» المضي قدماً في تنفيذ أعمال تطوير هذا المشروع، الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل، لضمان إنجازه وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية عام 2025.

إضافةً إلى ذلك، نلتزم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، دون التأثير سلباً في وتيرة تنفيذ المشروع، خصوصاً مع وجود أكثر من 20 ألف شخص خلال وقت الذروة في الموقع.

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