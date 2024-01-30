«إمداد مصر» تبرم اتفاقية خدمة مع «إل إم دي»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «إمداد مصر»؛ الفرع الإقليمي لمجموعة شركات إدارة المرافق المتكاملة التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية خدمات جديدة مع «إل إم دي»؛ الشركة المصرية العاملة في تطوير العقارات الراقية.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المرافق بمواصفاتٍ ومعاييرٍ عالميةٍ لمشروعين من مشروعات «إل إم دي» وهما: مشروع «Stei8ht» بالقاهرة الجديدة ومشروع «ZOYA Ghazala Bay» في الساحل الشمالي.

وقع الاتفاقية، عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد؛ والمهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «إل إم دي» على هامش المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية (أومينتيك).

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