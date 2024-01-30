«مرجان» تكشف عن «راك سنترال» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت شركة «مرجان»، عن مشروع «راك سنترال»؛ أحدث وجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات في رأس الخيمة، الذي يتضمن مجمعاً متكاملاً للأعمال، حيث من المقرر افتتاحه نهاية 2026.

وبعد إتمام جميع مراحل «راك سنترال» سيعد أحد أبرز المشاريع النابضة بالحياة في الإمارة، ووجهة مثلى للعمل والعيش والترفيه تسهم في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030 .

ويتخذ «راك سنترال» موقعاً استراتيجياً على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، ويحظى بإطلالة مميزة على نادي الحمرا للجولف، وسيحتضن أكبر منطقة أعمال تجارية في المناطق الشمالية، وأول مكاتب فاخرة متاحة للتأجير في الإمارة.

وسيحتضن المكاتب الرئيسية للعديد من الشركات الرائدة والمؤسسات البارزة في المنطقة، ومنها المقر الرئيسي لشركة «مرجان» نفسها، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية في الإمارة.

وسيوفر مشروع «راك سنترال» للمستثمرين قطع أراضٍ بنظام التملك الحر. وتم تخطيط جميع الأراضي بدقة لضمان تمتع جميع الوحدات بإطلالات خلابة، كما يضم المشروع منطقة عامة للمشاة مع مساحات مفتوحة خضراء وحدائق وارفة توفر للقاطنين نمط حياة صحياً وهادئاً.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «سيطلق مشروع (راك سنترال) حقبة جديدة من النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة، حيث سيوفر للمستثمرين الدوليين خيارات عالية القيمة، وهو ما ينسجم مع رؤية قيادة الإمارة الطموحة، الرامية إلى تعزيز منظومة الأعمال في رأس الخيمة».

وتدرس «مرجان» حالياً العديد من الشراكات الاستراتيجية لتطوير مشروع «راك سنترال». وسيتم تشييد «راك سنترال» على عدة مراحل، إذ ستشمل المرحلة الأولى انجاز 1 مليون قدم مربّع من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار مع مساحات إضافية مطروحة للتطوير منها 34 قطعة أرضٍ سكنية حصرية، حيث يمكن للمطورين العقاريين الاستحواذ عليها لبناء أبراج سكنية يصل ارتفاعها إلى 45 طابقاً أو ما يقارب 200 متر.

وسيضم «راك سنترال»، عند اكتماله، 3 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية المؤجرة، وأكثر من 4000 شقة سكنية، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق بسعة تتجاوز 1000 غرفة فندقية، والعديد من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه.

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