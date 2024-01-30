«براري توين تاورز» بـ 1.4 مليار درهم في مجان

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «سمانا للتطوير العقاري» عن أكبر وأغلى مشروعاتها «سمانا براري توين تاورز»، وهو مجمع سكني فاخر رائد في مجان بدبي، بقيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، بمساحة مبنية تبلغ 1.6 مليون قدم مربع. ويتكون من برجين توأم من 54 طابقاً و1338 شقة، ومن المقرر تسليمهما في الربع الثاني من عام 2027.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «يسعدنا أن نبدأ مشروعنا الأول للعام الجديد 2024، ولا يقتصر مشروع سمانا براري التوأم على بناء مساكن جديدة فحسب، بل يتعلق بصياغة نمط حياة راقٍ. وأعتقد أن المشروع الجديد سيضع معياراً جديداً للمشاريع على طراز المنتجعات الفاخرة في سوق العقارات في دبي».

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