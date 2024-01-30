«أبوظبي الدولي للتحكيم» يبدأ خدماته الخميس

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بدء مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، تقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، اعتباراً من بعد غد «الخميس».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز، وماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم بالمركز، وكريستين كامبل ويلسون المدير التنفيذي للمركز.

واستضافت الغرفة الاجتماع الأول لمحكمة التحكيم، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء التحكيم وممثلي غرفة أبوظبي، ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.

وقال عبد الله المزروعي – في كلمته خلال المؤتمر: «يأتي إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، في إطار التزام غرفة أبوظبي بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار.

أعلى المستويات

وأكد المزروعي – في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش المؤتمر – أن المركز أحد مراكز التحكيم الدولي في الإمارات، وسيقدم خدماته في مجال التحكيم الدولي للشركات العاملة في أبوظبي، أو في مختلف إمارات الدولة، وكذلك للشركات والجهات في المنطقة، وفق أعلى المستويات.

وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين المركز ومنصة سوق أبوظبي العالمي، مشيراً إلى وجود علاقة مميزة ومتكاملة مع سوق أبوظبي العالمي، وبيننا تعاون لتعم الفائدة للجميع. وأضاف أن مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمركز، مؤكداً أن إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.

وقال: نحن منفتحون على بناء الشراكات، والتعاون مع مختلف مراكز التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات التي تثري بيئة عمل المركز، وتدعم الجهود لتوفير أفضل الحلول لفض النزاعات وتسويتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز