غرف دبي تنظم ورشتي عمل قانونيتين لتمكين مجتمع الأعمال

المصدر: دبي – البيان

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نظمت غرف دبي أخيراً ورشتي عمل قانونيتين حول توجهات الهيكلة القانونية للشركات، وتأثير ضريبة الشركات على الشركات الصغيرة والمتوسطة. شارك في ورشتي العمل أكثر من 78 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وانعقدت ورشة العمل الأولى في مقر غرف دبي بالشراكة مع «كلايد آند كو»، وحملت عنوان «ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات: الاعتبارات الأساسية في الهيكلة وإعادة الهيكلة القانونية – قطاعات التركيز». وتناولت هذه الورشة الجوانب الرئيسية لهياكل الشركات في مختلف القطاعات، وتوجهات الهيكلة الحديثة.

كما سلطت الورشة الضوء على الخيارات المتنوعة لتأسيس الشركات في الإمارات. كما استضافت غرف دبي، بالتعاون مع شركة مسار للمحاسبة القانونية، ندوة إلكترونية باللغة العربية حول «ضريبة الشركات وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة». وتناولت هذه الندوة القضايا الرئيسية والجوانب المهمة لضريبة الشركات، حيث تم تزويد المشاركين بمعلومات أساسية حول التعديلات الرئيسية المطلوبة في صياغة البيانات المالية لعام 2024 لتتماشى مع نظام ضريبة الشركات.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تهدف ورش العمل القانونية التي تنظمها الغرف بشكل منتظم إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على أعمالها ومناقشة التغييرات التنظيمية المهمة بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويساهم في تطوير بيئة الأعمال المواتية، ويعتبر ذلك جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم نمو وتطور القطاعات الاقتصادية». وتلعب غرف دبي دوراً حاسماً في تسهيل ممارسة الأعمال بدبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي بدبي وتسهيل تواصله مع الحكومة.

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