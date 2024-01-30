شهادة مواصفة إدارة الحوكمة لجمارك دبي

المصدر: دبي - البيان

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نجحت جمارك دبي في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، بحصولها على شهادة مواصفة إدارة الحوكمة ISO 37000:2021، كنتيجة لتطبيقها أعلى معايير ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وكانت الدائرة أعلنت أخيراً حصولها على شهادتي نظام إعداد التقارير الداخلية والخارجية لرأس المال البشري الآيزو 30414:2018 ونظام إدارة الابتكار الآيزو 56002:2019، ليصل إجمالي عدد المواصفات المطبقة في الدائرة إلى 17 مواصفة ما يؤكد ريادتها في تطبيق أفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي.

وضمن فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع تسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة إدارة الحوكمة من المهندس نزار البشايرة المدير التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو، حيث أكد أن الإنجازات الجديدة لجمارك دبي تعكس رؤيتها في تعزيز ريادة دبي عالمياً، في مجال تبني الاستراتيجيات الجمركية.

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