«الإمارات للدواء» تعقد اجتماعاً مع مسؤولي القطاع للتعريف بدورها وبحث فرص التطوير

المصدر: أبوظبي – وام

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عقدت مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاً تعريفياً مع أكثر من 40 جهة من أبرز الشركات المصنعة والمزودة لمنتجات وخدمات الرعاية الصحية في الدولة، بهدف مناقشة دور المؤسسة، والدعم والمساندة التي يمكنها تقديمهما.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات في قطاع الأدوية، بما في ذلك شركات عالمية، مثل «أبوت»، و«آبفي»، و«سانوفي»، و«إم إس دي»، و«ميرك»، و«أسترازينيكا»، و«باير»، و«بريستول-مايرز سكويب»، و«كيوا كيرين»، و«ليو فارما»، و«إيلي ليلي»، و«نوفارتيس»، و«نوفو نورديسك»، و«فايزر»، إلى جانب ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن القدرة على تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأفضل المنتجات الصحية عالية الجودة، ستظل دوماً إحدى أهم أولويات القيادة الرشيدة للدولة. وستعمل مؤسسة الإمارات للدواء، على تحقيق ذلك من خلال التعاون الوثيق مع قطاع الرعاية الصحية، لضمان تأمين بيئة جذابة، تعزز القدرات الوطنية في مجال تصنيع الأدوية، وترعى البحث والتطوير، وتستقطب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إن اللقاء التعريفي للمؤسسة مع ممثلي أبرز الجهات والشركات العاملة بالقطاع، يستهدف إشراك القطاع الخاص في خطط تطوير القطاع، والارتقاء به، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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