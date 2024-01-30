«استثمر في الشارقة» يروّج للإمارة في «المنتدى المالي الآسيوي»

المصدر: الشارقة - البيان

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روّج مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، للفرص الاستثمارية التي تمتلكها إمارة الشارقة، وما تتيحه من تسهيلات وخدمات تشكّل أحد محفزات النمو والتبادل التجاري في المنطقة العربية والقارة الآسيوية، وذلك أمام أكثر من 7000 مشارك، منهم أكثر 160 من كبار الشخصيات والخبراء الاقتصاديين، وأكثر من 120 عارضاً للمنتجات والخدمات العالمية، حيث استعرض المكتب خيارات التوسع في أسواق المنطقة أمام ممثلي 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة «استثمر في الشارقة» في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أحد أبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى العالم والتي تقام في القارة الآسيوية؛ والذي عقدت فعاليات دورته الـ17 يومي 24 - 25 يناير الجاري، بحضور مؤثرين من المجتمع المالي والتجاري العالمي، بهدف إجراء مناقشات رائدة وتبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي.

وشارك «استثمر في الشارقة» بقيادة محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وحضور حمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي في المكتب، بجناح خاص بإمارة الشارقة في المنتدى، حيث قدّم صورة حيّة حول الإمكانات الاستثمارية للإمارة، وناقش مع صناع القرار الرئيسيين في الأسواق الآسيوية مجالات وتعزيز العلاقات، وفرص التعاون والعمل المشترك.

كما عرّف المكتب زوار الجناح على القطاعات الحيوية التي تترجم رؤية الشارقة للاستثمار المستدام والشامل، مثل الثقافة والسياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا الخضراء، رأس المال البشري والابتكار، الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية.

وشهد الجناح زيارة كل من معالي حسين بن ابراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات والشيخ سعود المعلا القنصل العام للإمارات في هونغ كونغ.وشهد الجناح زيارة معالي حسين بن ابراهيم الحمادي سفير الإمارات والشيخ سعود المعلا القنصل العام للإمارات في هونغ كونغ، حيث أكدا أهمية مشاركة المكتب في مثل هذه المنتديات للترويج لبيئة الاستثمار في الدولة عموماً والشارقة خصوصاً.

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