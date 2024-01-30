50 جلسة نقاشية وندوة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي تقام يومي 3 و4 فبراير في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة، تنظيم أكثر من 50 جلسة نقاشية وندوة حوارية وخطاباً ملهماً يقدمها أكثر من 200 شخصية رائدة في عالم الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الريادية، انطلاقاً من مستقبل الأعمال العالمية، وتأمين تمويل رأس المال، وتحقيق الدخل من صناعة المحتوى، وصولاً إلى الابتكار في الاقتصاد الرقمي.

وتتوزع هذه الجلسات على 4 منصات، هي: «منصة التأثير» و«منصة المؤسسين» و«منصة المجتمع» و«منصة الإبداع».

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