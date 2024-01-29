الكشف عن «جاي دبليو ماريوت» السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت بـ 4.8 مليارات في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «منتجعات واو» عن مشروع «جاي دبليو ماريوت السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت جزيرة المرجان»، الذي سيشيد على ثرى مشروع جزيرة المرجان الفخم في رأس الخيمة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين منتجعات واو وماريوت الدولية، الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي 2023.

ويغدو المشروع الفريد، الذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 4.8 مليارات درهم، جاهزاً للتسليم بحلول عام 2026، حيث سيكون الصرح الأبرز في إرث شركة ماريوت الدولية من المشاريع السكنية.

ويقدم المشروع الفاخر مفهوماً جديداً للحياة الفارهة على الواجهة البحرية في المنطقة، مؤكداً بذلك الالتزام الراسخ بالاستثمار في سوق العقارات المزدهر في الإمارات.

ونوهت «منتجعات واو» بأن استثمارها الإجمالي في هذا المشروع الفريد يعكس مدى التزامها بالارتقاء بمعايير الحياة السكنية في المنطقة. وسيجمع هذا المشروع مزيجاً من التصميم فائق التطور ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي والضيافة التي لا مثيل لها، ما يجعل منه معلماً أيقونياً ضمن مجتمع جزيرة المرجان.

ويضم مشروع جاي دبليو ماريوت السكني في جزيرة المرجان ومنتجع جي دبليو ماريوت جزيرة المرجان باقة حصرية مؤلفة من 474 وحدة سكنية، تضم خيارات تتراوح من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، إضافة إلى شقق فاخرة على سطحه، إلى جانب أكثر من 264 غرفة ضيوف مجهزة بعناية فائقة.

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