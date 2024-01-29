انطلاق قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بدبي أمس قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال. وتعد القمة، التي تنظمها «اجتماعات إيفنتس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصة محورية للمديرين التنفيذيين العالميين على المستوى التنفيذي، وخبراء مركز الخليج للأبحاث، والمتخصصين في الصناعة والأوساط الأكاديمية.

وضمن قائمة المتحدثين البارزين الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، في حكومة الإمارات؛ مايكل راسموسن، محلل الحوكمة والمخاطر والامتثال المشهور عالمياً (GRC)، وتور إنج فاسهوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater وسيشارك هؤلاء القادة رؤاهم العميقة، مما يوفر للحاضرين وجهات نظر لا تقدر بثمن حول الطريق الاستراتيجي لمرونة الأعمال والأداء.

وقال الدكتور محمد الكويتي، إن قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال ليست مجرد تجمع عالمي للخبراء، ولكنها أيضاً منصة متخصصة لتشكيل مستقبل الحوكمة في العالم في القطاعين العام والخاص.

ومع وجود أكثر من 300 مدير تنفيذي من جميع أنحاء العالم، فإن الزيادة في الاهتمام، وخاصة من القطاع الحكومي، تسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بقمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال باعتبارها منصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون.

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