31.5 مليون درهم أرباح «بي اتش ام كابيتال» في 2023 بنمو 101%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، عن زيادة في صافي أرباحها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2023 بنسبة 101 % لتصل إلى 31.5 مليون درهم مقارنة بـ15.7 مليون درهم تم تسجيلها في عام 2022.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للشركة، حيث حققت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مسجلة 136.7 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بإيرادات بلغت 85.3 مليون درهم في عام 2022.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى الشركة بنسبة 61% لتصل إلى 1.22 مليار درهم خلال العام 2023، وذلك مقابل إجمالي موجودات قدرها 757.2 مليون درهم خلال العام 2022. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 226.4 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ193.2 مليون درهم في العام 2022 وبنسبة نمو 17%.

وقال الحر محمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال: «نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، وذلك لما تقدمه من حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف السويدي «لدينا خطط واعدة سنحرص على تنفيذها للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا وللمحافظة على تحقيق المزيد من النمو في صافي الأرباح».

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: «تعكس هذه الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر إيراداتها، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء».

وأضاف السعدي: «تعكس هذه النتائج الأداء القوي في جميع خدماتنا وفرص النمو الكبيرة مع التزام الشركة بتوفير أفضل بيئة عمل واعتماد تنفيذ استراتيجية فعالة، إلى جانب توافق خدماتنا مع أفضل الممارسات والنظم العالمية، فضلاً عن الجودة العالية والموثوقية».

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