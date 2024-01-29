«دبي للاستثمار» تساهم بـ 34.3% من رأسمال «جلوبال فيرتيلتي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن استثمارها في شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز، المزود لخدمات مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بنسبة 34.3%من رأسمال الشركة.

وكانت شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز (GFP) قد نجحت في تأمين حوالي 60 مليون دولار من تمويل أسهم رأس المال، ما يمنحها الدعم المالي اللازم لتوسيع شبكتها من مراكز الخصوبة وصحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتطلع شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز إلى إنشاء شبكة رائدة لخدمات الخصوبة في المنطقة، وأن تحقق مكانة مميزة كواحدة من أفضل 10 شبكات على مستوى العالم. كما تمتد أهدافها وتطلعاتها إلى الإسهام في تعزيز أفضل الممارسات الطبية العالمية وتحقيق سمعة ومكانة عالمية في مجال علاجات الإخصاب وأطفال الأنابيب وتأخر الحمل ورعاية صحة المرأة.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: «تشكل عملية الاستثمار في شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز، الاستثمار الاستراتيجي الرابع لشركة دبي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتمثل خطوة جوهرية في إطار استراتيجية التنويع المتواصلة التي تعتمدها المجموعة في محفظتها. ونحن متحمسون لهذه الشراكة مع فريق ملتزم يضم خبراء متمرسين في مجال طب الإخصاب. وتعكس استثماراتنا هذه، إيماننا العميق بالإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد والمجزي للاستثمارات. وتتطلع دبي للاستثمار، من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، إلى توفير الدعم لخطط النمو الطموحة لشركة GFP، وإلى تعزيز التزام المجموعة بتحديد وصياغة مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية».

وقال مجد أبو زنط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GFP: «نحن ممتنون للدعم السخي من شركة «دبي للاستثمار» وشركائنا المستثمرين الآخرين ونقدر التزامهم المشترك بإنشاء هذه الشبكة الرائدة من مراكز الإخصاب وصحة المرأة، والتي ستساهم في توفير خدمات صحية شاملة عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة. كما أننا نعمل على وضع وإرساء معايير جديدة في مجال الخصوبة وصحة المرأة والأمراض الوراثية من خلال التركيز على الأبحاث الطبية والابتكار، والاستثمار في الموارد البشرية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا، ووضع احتياجات ومصلحة المرضى والعائلات أولاً.

وسيسمح لنا هذا التمويل بتنفيذ خططنا الاستراتيجية بوتيرة أسرع وبناء أساس وقاعدة قوية لنمو الشركة وتوسعها».

وستبدأ شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز في المرحلة الأولى من أعمالها التشغيلية في المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات مختلفة للمرضى، بما في ذلك إدخال تقنيات جديدة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، وتحقيق نتائج سريرية استثنائية والمساهمة في خفض تكاليف العلاج. ويجري العمل حالياً على إنشاء أول مركز طبي لـ GFP في الرياض والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام. وستساهم هذه المنشأة الجديدة في رفع مستوى معايير رعاية الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إرساء معيار جديد على مستوى المنطقة.

وستقوم شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز ببناء عدد من مراكز الخصوبة وصحة المرأة وشبكة من العيادات الفرعية في جميع أنحاء المملكة والإمارات، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية في هذه المراكز خلال الأشهر المقبلة. كما حددت الشركة سلسلة من عمليات محتملة لاستحواذ مراكز إخصاب رائدة في المنطقة، والتي ستتيح الفرصة لتسريع مسيرة النمو نحو إطلاق منصة إقليمية قوية.

وإلى جانب دبي للاستثمار، تشارك مؤسسات مرموقة في المملكة العربية السعودية والإمارات وعدد من المستثمرين الرائدين في تمويل رأس مال المجموعة وقد تولت شركة CH Stirling عملية تأمين تمويل أسهم رأس المال، بصفتها وكيل شركة GFP، بالإضافة إلى شركة King & Spalding التي تتولى المهمات الاستشارية.

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