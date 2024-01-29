إطلاق دليل للشركات في الإمارات لإتقان التعامل مع الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة «جودادي» GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، دليلاً مخصصاً للشركات من أجل إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في إحداث نقلة في قطاع التكنولوجيا ليمنح الشركات العديد من الفوائد.

وأصبح المساعدون الرقميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي، بما فيهم مساعدو توليد المحتوى ومساعدو تحسين تجارب المستخدم، أدوات ضرورية بالنسبة لمستخدميها. كما يشكل الأمر الفعال الطريقة الأساسية للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.

ويحظى إنشاء أوامر فعالة بأهمية كبيرة للحصول على استجابة عالية الجودة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي وجوجل وبارد وبينج أيه آي، فكلما ارتفعت جودة الأمر قدم النموذج نتائج أفضل.

وأشار استبيان GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن حوالي 50 % من الشركات الصغيرة سعت إلى النمو بنسبة كبيرة خلال عام 2023، مما يعزز طموح ومساعي النمو ضمن مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.

وتزداد أهمية الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في مشهد الأعمال سريع النمو، حيث تستعد الشركات لتوسيع أنشطتها بشكلٍ كبير. ويوضح تعمقنا في تفاصيل الأوامر الفعالة للذكاء الاصطناعي انسجام هذا التحول التكنولوجي مع جوهر العقلية الاستشرافية والطموح السائد في منظومة الأعمال الإماراتية.

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