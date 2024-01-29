153.5 ملياراً القيمة السوقية لشركات المرافق العامة بدبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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جاوزت رسملة 3 شركات بقطاع المرافق العامة المدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية، نحو 153.5 مليار درهم، مع قرب نهاية الشهر الأول من العام الجاري، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط السوق لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات المقبلة.

ووفق رصد لـ «البيان»، فقد استحوذت 3 شركات للمرافق العامة مُدرجة على نحو 21.6 %، أو ما يعادل 153.54 مليار درهم، من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، والبالغة 710.3 مليارات درهم، مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» القيمة السوقية، مع وصولها إلى 125.5 مليار درهم، بما يعادل 17.7 % من رسملة سوق دبي، ثم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بقيمة سوقية 18.6 مليار درهم، وبحصة 2.6 %، ثم الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، بنحو 9.45 مليارات درهم، تمثل 1.33 % من إجمالي رسملة السوق.

زيادة الطلب

وتدعمت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنمو ملحوظ في العام الماضي، مدعومة بشكل رئيس بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت «الأنصاري للخدمات المالية» و«تاكسي دبي».

وخلال الأسبوع الماضي، قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ 2 %، وحقق السوق مكاسب بنحو 10.8 مليارات درهم، مدعوماً بإعلان بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، عن أرباح تاريخية، وتوزيعات قياسية لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 699.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 710.3 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

وصعدت أسهم تكافل الإمارات 31.2 %، والاستشارات المالية الدولية 14.5 %، وبنك المشرق 12 %، ووطنية إنترناشيونال 8 %، ودبي الإسلامي 7.76 %، وزاد بي إتش إم كابيتال 7.4 %، ودو 5.2 %، وأمان 4.7 %، وإعمار للتطوير 4.4 %، وأملاك للتمويل 4.2 %، والإمارات دبي الوطني 3.7 %، في 5 جلسات.

السيولة

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 467.9 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 443.7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 316.15 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 196.8 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 786.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 589.4 مليون درهم.

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