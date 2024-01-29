اقتصادية الشارقة تستعرض ممارساتها بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً افتراضياً مع منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تنتهجها الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها البارز في التصدي لظاهرة الغش التجاري، والمنتجات المقلدة، حيث تعتبر الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.

وأكد حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور في تعزيز وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتطوير الأعمال والابتكار وتعزيز قيمة الأعمال في الأسواق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز