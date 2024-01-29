إطلاق تطبيق إيصالات صديق للبيئة يعتمد البلوك تشين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تم إطلاق تطبيق إيصالات من دون استخدام الأوراق بالاعتماد على تقنية البلوك تشين كأداة تحويلية لقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات، وهو ما يشكل تطوراً بالغ الأهمية. وتهدف هذه المنصة المبتكرة التي أطلقتها شركة كليبت في دولة الإمارات، إلى إعادة تعريف التجارة من خلال تبنيها نهجاً فعالاً وصديقاً للبيئة في إدارة المعاملات.

وتشير الإحصاءات إلى أن 76% من الأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يؤيدون حلول الإيصالات الرقمية، إضافة إلى رصد اهتمام كبير بهذا التوجه على مستوى المنطقة كلها. ويأتي إطلاق «كليبت» لهذا التطبيق في الوقت المناسب من أجل تلبية هذا التوجه المتزايد. ويعتبر التطبيق استجابة مثالية للحاجة الملحّة للإشراف البيئي في الممارسات التجارية في ظل التخلص من 95% من الإيصالات الورقية مع مرور الأيام.

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