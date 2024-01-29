«ليمتليس للتكنولوجيا» تطلق أول نظام مواقف سيارات ذكي بدون تذاكر مطور بأيد عربية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «ليمتليس للتكنولوجيا» نظام مواقف سيارات ذكياً بدون تذاكر، والذي يعد أول نظام من نوعه بأيد عربية 100 %، حيث يعكس الابتكار التطور الكبير في مجال التكنولوجيا وقدرة الشركات والمبتكرين العرب على المنافسة العالمية.

وقال محمد هديه المدير العام لشركة ليميتس للتكنولوجيا إن نظام مواقف السيارات الذكي بدون تذاكر، يعتمد على تقنيات متقدمة مثل قراءة لوحة الترخيص وتحليل البيانات لتوجيه السائقين إلى المواقف المتاحة لإدارة وتسهيل وقوف السيارات.

يتيح هذا النظام للسائقين العثور على مكان لوقوف سياراتهم ودفع الرسوم بكل سهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى استخدام حواجز أو تذاكر ورقية أو التعامل مع أنظمة دفع تقليدية. كما يتوافق النظام مع عدد كبير من كاميرات قراءة لوحات الترخيص وذلك يمكن مشغلي المواقف من إعادة استخدام التقنيات الموجودة بالمواقف حالياً لتوفير تكلفة تركيب النظام.

ويوفر النظام 7 مزايا تشمل:

1. توفير الوقت والجهد: يمكن للسائقين العثور على مكان لوقوف سياراتهم بسهولة ودفع الرسوم بسرعة عبر التطبيق، ما يوفر الوقت والجهد.

2. زيادة الكفاءة: يمكن للنظام توجيه السائقين إلى المواقف المتاحة بشكل دقيق، ما يقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة استخدام المساحة المخصصة للوقوف.

3. زيادة الأمان: يستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل قراءة لوحة الترخيص والكاميرات لتوثيق المركبات ومراقبتها، ما يزيد من مستوى الأمان.

4. تحسين البيئة: بفضل تقليل الازدحام المروري والتحكم في حركة السيارات، تقلل هذه التقنية من انبعاثات الكربون وتسهم في الحفاظ على البيئة.

5. تجربة مستخدم مريحة: يمكن للسائقين دفع رسوم الوقوف بسهولة من خلال التطبيقات الذكية وتلقي إشعارات حية حول المواقف المتاحة والأسعار.

6. التكامل مع نظم إدارة البيانات: يمكن للنظام التكامل مع نظم إدارة البيانات بالمنشآت، ما يوفر الوقت و الجهد اللازم لمراجعة الحسابات الخاصة بتشغيل المواقف.

7. الذكاء الاصطناعي: يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام، حيث يتم تحليل البيانات وتجميعاها في وقتها، ما يمكن مشغلي المواقف على اتخاذ القرارات وتوجيه السائقين بشكل يضمن سهولة استخدام المواقف.

وتعد ليمتليس للتكنولوجيا شركة عربية رائدة في مجال تكنولوجيا مواقف السيارات. وتأسست الشركة بدبي في عام 2019، بهدف تحسين تجربة وقوف السيارات في مراكز التسوق وتقديم حل مبتكر لهذه المشكلة الشائعة. تتميز شركة ليمتليس بالتفاني والاجتهاد في تحقيق رؤيتها لتقديم تجربة أفضل للسائقين ومشغلي المواقف.

ويعكس إطلاق نظام مواقف السيارات الذكي بدون تذاكر من قبل شركة ليمتليس للتكنولوجيا القدرة على الابتكار والتفوق التكنولوجي في العالم العربي. إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز الصناعة التكنولوجية في المنطقة وتحفيز المزيد من الابتكار وريادة الأعمال. ويعد إطلاق شركة «ليمتليس للتكنولوجيا» نظام مواقف السيارات الذكي بدون تذاكر إنجازاً عربياً رائداً في مجال التكنولوجيا.

يمثل هذا النظام تطوراً مهماً في تحسين تجربة وقوف السيارات ويسهم في تحقيق رؤية تكنولوجية أفضل وأكثر راحة للمجتمع. يبرهن هذا الإنجاز على قدرة العرب على تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار في مجالات متعددة.

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