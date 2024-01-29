تعاون بين «سيدات أعمال عجمان» وهيئة الأعمال الخيرية العالمية

المصدر: عجمان – وام

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وقع مجلس سيدات أعمال عجمان، مذكرة تفاهم مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية ـ عجمان، بهدف تنسيق العمل المشترك والتعاون في إطلاق مبادرات مجتمعية وخيرية تخدم أهداف الطرفين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتدعم الأنشطة الإنسانية ومجال ريادة الأعمال في إمارة عجمان.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور علي الشحي نيابة عن الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية ـ عجمان، وذلك في مقر الهيئة بعجمان.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الجانبان والاستفادة من الدورات والورش التدريبية وإتاحة الفرصة أمام عضوات هيئة الأعمال الخيرية من صاحبات الأعمال والمشاريع لتسويق وبيع منتجاتهن ضمن منافذ مبادرة «رفوف» التابعة لمجلس سيدات أعمال عجمان، إلى جانب إتاحة الفرصة لمشاركة صاحبات رخصة «بدايات» في الحملات والمعارض التي تنظمها الهيئة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية مذكرة التفاهم في دعم المشاريع المجتمعية والإنسانية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، مشيدة بالتنوع الكبير لمشاريع وفعاليات الهيئة الخيرية والإنسانية وما سيتبعه ذلك من توافر فرص واعدة لصاحبات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأشارت إلى حرص المجلس على توسيع دائرة شراكاته مع جهات النفع العام، سعياً لتحقيق رؤيته الرامية إلى النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية ومساندتها لنمو أعمالها واستدامتها.

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