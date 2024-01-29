خطط نمو وتطوير طموحة لـ«جلوبال فارما» للصناعات الدوائية

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة «جلوبال فارما»، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة والمملوكة لـ«دبي للاستثمار»، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمعاليه في منشآت القطاع الصناعي في الدولة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع لتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز نموها وتنافسيتها، وخاصةً في المجالات الحيوية وذات الأولوية، ومنها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة.

خطط التطوير

واستمع الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق، إلى خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، كبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» رئيس مجلس إدارة «جلوبال فارما»، الذي قدم شرحاً عن واقع الشركة وخططها وطموحاتها المستقبلية في القطاع الدوائي، كما اطلع الوفد على خطط تطوير منشآت الشركة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع، إضافة إلى جهود الشركة في المجالات العلاجية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاع الصحي وفق أعلى معايير الجودة.

وتعرف الزوار إلى جهود «جلوبال فارما» للدخول في شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إماراتية وإقليمية ودولية، ومنها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة ضمن مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية، بما يواكب مستجدات القطاع الدوائي ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

ريادة إماراتية

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة، شهد القطاع الصناعي في الدولة تطوراً مهماً في السنوات الماضية، ما عزز إسهامه في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، ورسخ مكانة الدولة وجهةً إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية».

وأضاف: «ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتنافسية القطاع، نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة، وتمثل شركة جلوبال فارما نموذجاً إماراتياً متميزاً في الصناعات الدوائية من ناحية جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها التي يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم».

وقال: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية في الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية، وسعدت اليوم بالاطلاع على تجربة جلوبال فارما في النمو والابتكار، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية».

وقال خالد بن كلبان: تشرفنا زيارة الدكتور سلطان الجابر لمنشأة جلوبال فارما التي تُعد واحدة من أعرق شركات الأدوية التي أسست قبل أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة فتبرز التعاون المستمر بين مجموعة شركات دبي للاستثمار والحكومة، وتشكل هذه الشراكة عنصر تمكين لدفع قطاع الأدوية في الإمارات إلى آفاق ومستويات جديدة.

وانطلاقاً من موقعها مسهِماً فعالاً في «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم شركة جلوبال فارما استكشاف فرص للشراكة والتعاون من شأنها دعم وتعزيز نمو قطاع الأدوية في دولة الإمارات.

واطلع على خطط الشركة للتوسع إقليمياً ودولياً، إذ تمتلك حصة كبيرة من المبيعات في المنطقة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت الشركة نمواً بنسبة 100% في خمس السنوات الماضية ما يؤشر إلى نجاحاتها الكبيرة. وتعد «جلوبال فارما» ثاني أكبر شركة دوائية في الدولة وأول شركة دوائية تم إنشاؤها في إمارة دبي.

ضم الوفد الزائر عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، والدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وطارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المواصفات والتشريعات.

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