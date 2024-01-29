28 % نمو المعاملات الجمركية في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، أن الدائرة بذلت جهوداً ملموسة في مختلف مجالات العمل الجمركي خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث شهدت الواردات نمواً بنسبة بلغت 24 %.

كما تم إنجاز 87583 معاملة جمركية، بنسبة زيادة بلغت 28 %، وبلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 33 دقيقة، بانخفاض بنسبة 31 %، وقد أسهمت تلك المبادرات والجهود في تسهيل حركة التجارة بصورة عامة، وتعزيز الأداء الجمركي.

جاء ذلك خلال احتفال الدائرة باليوم العالمي للجمارك - الذي يوافق 26 يناير كل عام - حيث جاءت فعاليات الاحتفال هذا العام تحت عنوان «التمكين الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص»، بهدف تعزيز حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وشارك الشيخ محمد النعيمي، ومديرو الإدارات والموظفون في الاحتفال، الذي شهد جلسات حوارية ثرية، وفعاليات متنوعة. وأكد الشيخ محمد النعيمي، أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وعن تصميم والتزام الدائرة بالمضي قدماً في خطوات تحقيق الاستراتيجية الرقمية واستشراف المستقبل في مختلف جوانب العمل الجمركي، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مع توثيق روابط التواصل مع الشركاء.

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