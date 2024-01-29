إعلان خطة عمل «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» اليوم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تعلن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم رسمياً، إطلاق «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» (ArbitrateAD)، ليحلَّ محلَّ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، اعتباراً من الخميس المقبل.

ويستمر مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في إدارة القضايا الجارية أمامه حتى تسويتها، بينما ينظر مركز أبوظبي الدولي للتحكيم القضايا الجديدة، ويتم إدارتها وفقاً للقواعد التحكيمية الجديدة.

ويتولى مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مهام الإشراف على عمليات تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز، بينما تكون إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.

وتنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل عمل المركز رسمياً، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة، وقوانين تحكيم متطوِّرة، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً لتسوية المنازعات التجارية، وفق معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، مع تقديم الخدمات اللازمة لتسوية القضايا.

يحضر المؤتمر عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأحمد القبيسي المدير العام لغرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء أول محكمة تحكيم تابعة للمركز.

الهيكل الإداري

كانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أعلنت الهيكل الإداري الجديد للمركز، حيث يشغل عبد الله المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، ويتولى غاري بورن رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة «ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور»، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وتتولى ماريا شديد الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، منصب رئيس محكمة التحكيم في المركز، وتشغل كريستين كامبل ويلسون الأمين العام السابق لمعهد التحكيم إس.سي.سي (معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم)، منصب المدير التنفيذي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.

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