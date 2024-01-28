«الشارقة الإسلامي» يتيح إجراء المدفوعات الرقمية عبر «نقودي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، إبرام اتفاقية شراكة نوعية مع شركة «نقودي»، بوابة المدفوعات ومزود الخدمات المالية والمملوكة لمجموعة «إماراتك»، بهدف تعزيز الخدمات المالية ومزايا الدفع الرقمي والإلكتروني المقدمة لقطاع الأعمال من عملاء المصرف من الشركات والأفراد.

قام بتوقيع الاتفاقية في المقر الرئيس للمصرف كل من حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، وزاهي قلاب الكلّاب، المدير العام لشركة «نقودي»، وبحضور مجموعة من موظفي الطرفين.

وقال حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بالمصرف: «يسعدنا انضمام (نقودي) إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية بما يتماشى مع التزامنا تنفيذ مبادرات نوعية تدعم التوسع في توفير خدمات مصرفية رائدة وتنافسية، وتسهم في تقديم الدعم المتواصل لعملائنا لتسهيل وصولهم إلى حلول رقمية مبتكرة وتبسط عملياتهم التجارية اليومية، كما نهدف إلى حصول عملائنا على تشكيلة واسعة من خيارات الدفع السريعة والمناسبة والتي تسمح لهم بإدارة دفعاتهم بكل كفاءة وتتبعها بمنتهى السهولة، بالتعاون مع الشركات والمنصات ذات الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال».

وأوضح حكم، أن الشراكة مع منصة «نقودي» تشكل خطوة جديدة تعزز القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا من تجار التجزئة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، وتتيح لهم الوصول إلى حلول دفع رقمية إضافية لرسوم مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات عبر بوابة الدفع الرقمي التي توفرها المنصة، لتنضم إلى قائمة قنوات وبوابات الدفع المبتكرة والمتنوعة التي يخصصها المصرف لمختلف قطاعات الأعمال داخل الشارقة وخارجها، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة وتسوية حساباتهم وسداد مدفوعاتهم والفواتير الخاصة بها في إطار من الخصوصية والأمان والحماية، وبما يؤثر إيجاباً في سهولة إجراء عملياتهم وأنشطتهم التجارية المختلفة.

وقال، زاهي الكلّاب، المدير العام لنقودي: نحن في نقودي ملتزمون صقل تجارب الدفع الرقمي بالتعاون مع المصارف الاستراتيجية. شراكتنا مع مصرف الشارقة الإسلامي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية للأعمال والأفراد، ونؤمن بأهمية توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية الرقمية، بهدف تمكين العملاء ومنحهم القدرة على الاستفادة من حلول الدفع بطريقة بسيطة وسهلة، ويبرز هذا التعاون التزامنا الابتكار وتوجيه الخدمات نحو العملاء، وتوفير بوابة إلى مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمي. معاً مع مصرف الشارقة الإسلامي، نبدأ رحلة لتبسيط المعاملات، مع ضمان الخصوصية والأمان والكفاءة للأعمال في الشارقة وخارجها.

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