وليد الزرعوني: السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، أن دولة الإمارات تشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة، وسط جاذبية عقارات الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأكد الزرعوني الدور الإيجابي للمعارض العقارية في جذب العملاء والمشترين، مشيداً بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم، ومؤكداً أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية.

وأشار إلى أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

ونظمت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، معرضها العقاري الخاص في أبوظبي، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعاتها، وانطلقت فعاليات المعرض في 22 يناير واستمر 3 أيام.

وقال وليد الزرعوني، إن هذا المعرض أتى ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، فبات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وتابع الزرعوني: «تعمل دبليو كابيتال على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة».

وأفاد وليد الزرعوني، بأن المعرض الحالي ركز على الترويج لمشروعات «ربدان للتطوير العقاري» التي تعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، لافتاً إلى أن السوق العقارية عامرةٌ بالفرص الجاذبة على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وكشف الزرعوني، أن «ربدان» تستعد لإطلاق مشروع «Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريباً، والذي سيكون رمزاً للتألق المعماري، وسيتميز بإطلالات بانورامية ووسائل راحة استثنائية، وسيشمل استوديو مع شرفة، وشقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.

وأكد أن «ربدان» تركز على وضع معايير جديدة في قطاع العقارات عبر تقديم مشروعات تطويرية مبتكرة ومستدامة وجذابة من الناحية الجمالية، مع تركيزها على إعادة تعريف الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة الحضرية عبر مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتصميم البصري.

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